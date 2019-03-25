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В Брянске в серьезном ДТП погибли 4 человека

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В сети опубликованы видео и фото с места жуткой аварии.

Сегодня утром в Брянске в ДТП погибли четыре человека.

Сообщается, что ДТП произошло на улице Красноармейская в районе дома №61 около половины шестого утра. "Хендай Солярис" совершил столкновение "Шевроле Нивой" после чего влетел в стационарный пунк полиции. "Ниву" отбросило на "Рено".

В результате ДТП погибли водитель и трое пассажиров "Хендай". Еще один пассажир "Хендай" выжил и был госпитализирован в больницу с травмами различной тяжести. Водитель и пассажир "Нивы" также госпитализированы с тяжелыми травмами.

ГИБДД предстоит выяснить все обстоятельства и причины аварии. 

Фото и видео: ВК, ЧП и ДТП Брянск

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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