В Брянске в серьезном ДТП погибли 4 человека

В сети опубликованы видео и фото с места жуткой аварии.

Сегодня утром в Брянске в ДТП погибли четыре человека.

Сообщается, что ДТП произошло на улице Красноармейская в районе дома №61 около половины шестого утра. "Хендай Солярис" совершил столкновение "Шевроле Нивой" после чего влетел в стационарный пунк полиции. "Ниву" отбросило на "Рено".

В результате ДТП погибли водитель и трое пассажиров "Хендай". Еще один пассажир "Хендай" выжил и был госпитализирован в больницу с травмами различной тяжести. Водитель и пассажир "Нивы" также госпитализированы с тяжелыми травмами.

ГИБДД предстоит выяснить все обстоятельства и причины аварии.

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