Сообщники под предлогом содействия в предпринимательской деятельности убедили знакомого бизнесмена выдать им доверенности.

Четверо жителей Брянска задержаны за аферу на 45 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

По данным следствия, сообщники под предлогом оказания содействия в ведении предпринимательской деятельности убедили знакомого бизнесмена оформить и выдать им доверенности. С их помощью злоумышленники могли осуществлять различные действия с тремя его коммерческими организациями. В результате они обманным путем заполучили электронные подписи от счетов фирм потерпевшего.

При проведении обысков сыщики изъяли финансово-хозяйственную документацию, мобильные телефоны, компьютерную технику и другие предметы,имеющие доказательственное значение. Возбуждено уголовное дело. Фигуранты заключены под стражу.

Ранее мы сообщали, что в Волгограде изъяли у местного бизнесмена нелегальные сигареты на сумму более 11,5 млн рублей.

Видео: УМВД по Брянской области