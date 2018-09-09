Видео: На Тельмана засоренный ливнесток стал причиной потопа в подъезде

ЖКХ обещает разобраться с засором уже два года.

Жители одного из домов в Невском районе вынуждены "плавать" в дождевых водах пока поднимаются к себе в квартиру. Об этом они рассказали в паблике "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

В социальных сетях жительница дома 43/4 на улице Тельмана опубликовала ролик, где видно, как весь подъезд залит водой. По ее словам, жидкость льется отовсюду с восьмого по первый этаж. Причиной тому стал засоренный ливнесток, которые местные ЖКХ обещаю почистить уже на протяжении двух лет. Вместо этого аборигенам, теперь предстоит спасать свою имущество собственными силами.

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Видео: vk.com/unreleased_dtp