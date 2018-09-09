На Маршала Новикова из-под земли забил гейзер

Там боятся ходить не только пешеходы, но и для автомобилистов передвижение вызывает трудности.

В воскресенье, 9 сентября на улице Маршала Новикова напротив дома №22 прорвало трубу и из-под земли забил огромный гейзер. Об этом сообщили очевидцы.

По их словам, в указанном месте боятся ходить не только пешеходы, но и для автомобилистов передвижение вызывает определенные трудности. На кадрах видно, что пешеходы едва передвигаются рядом с прорывом, который больше похож на водопад.

"Здесь даже опасно стоять. Вся дорога плывет"- рассказывает автор видео.

Дальнейшая судьба гейзера пока неизвестна.

Видео: Piter.tv