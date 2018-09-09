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На Маршала Новикова из-под земли забил гейзер

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Там боятся ходить не только пешеходы, но и для автомобилистов передвижение вызывает трудности.

В воскресенье, 9 сентября на улице Маршала Новикова напротив дома №22 прорвало трубу и из-под земли забил огромный гейзер. Об этом сообщили очевидцы.

По их словам, в указанном месте боятся ходить не только пешеходы, но и для автомобилистов передвижение вызывает определенные трудности. На кадрах видно, что пешеходы едва передвигаются рядом с прорывом, который больше похож на водопад. 

"Здесь даже опасно стоять. Вся дорога плывет"- рассказывает автор видео. 

Дальнейшая судьба гейзера пока неизвестна. 

Видео: Piter.tv 

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Категории: Новости СПб Картина дня

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