Видео: На Московском шоссе столкнулись три автомобиля

Вечером в четверг трое автолюбителей вовремя не попали домой из-за аварии.

В Московском районе Петербурга вечером 20 июня произошла автомобильная авария. На участке Московского шоссе столкнулись три транспортных средства. Об этом сообщает наш мобильный корреспондент.

Автомобили перегородили территорию около Дизельного проезда. На данный момент сведения о пострадавших уточняются. Известно, что на место ДТП приезжали сотрудники правоохранительных органов, а также бригада скорой помощи.

Ранее Piter.tv писал о том, что произошло страшное ДТП с такси на Гренадерском мосту.

Фото и видео: Piter.tv