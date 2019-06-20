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Страшное Дтп с такси на Гренадерском мосту.

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На гренадерском мосту со стороны выборгской набережной столкнулись vw Polo такси и Nissan Terrano.

Удар был такой силы что кроссовер перевернулся и остался лежать на крыше. У такси разбита вся передняя часть. Дтп произошло около часу ночи. На месте работают пожарные, полиция и сотрудники ДПС.

Теги: авария, гренадерский мост, дтп, проишествие, такси, яндекс такси
Категории: Происшествия, Лента новостей, ДТП,

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