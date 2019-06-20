Страшное Дтп с такси на Гренадерском мосту.

На гренадерском мосту со стороны выборгской набережной столкнулись vw Polo такси и Nissan Terrano.

Удар был такой силы что кроссовер перевернулся и остался лежать на крыше. У такси разбита вся передняя часть. Дтп произошло около часу ночи. На месте работают пожарные, полиция и сотрудники ДПС.