Видео: На Дворцовой завершился забег Дедов Морозов

В субботу, 23 декабря, прошел забег Дедов Морозов. Участники пробежали по Петербургу в костюмах сказочных персонажей.

Сегодня, 23 декабря, на Дворцовой площади запустили празднование Нового года 2018 в Северной столице. Огни на главной елке города зажег Дед Мороз из Великого Устюга. На площадь он выехал на особом волшебном поезде. А Снегурочка и его помощники устроили конкурсы для детей.

Дед Мороз дал старт забега своих товарищей. По улицам города пробежали тысячи людей в костюмах Дедов Морозов. Маршрут забега пролегал по Миллионной улице, потом повернул у Мраморного дворца, прошел через Аптекарский переулок к набережной реки Мойки. Вдоль нее Деды Морозы вернулись на Дворцовую, где и финишировали.

Ранее Piter.tv передавал, что Деды Морозы помешают движению транспорта в Петербурге. Из-за забега закрывали проезд по некоторым улицам.

Видео: Piter.tv