Деды Морозы помещают движению транспорта

"Забег Дедов Морозов" ограничит в городе движение транспорта

В связи с проведением спортивно-массового мероприятия «Забег Дедов Морозов» в городе будет ограничено движение транспорта.

Как сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, 23 декабря движение транспорта по Миллионной улице от Дворцовой площади до Мраморного переулка, Аптекарскому переулку, набережной реки Мойки от Аптекарского переулка до Дворцовой площади и Певческому проезду, будет прекращено с 17.30 до 20.30.

Также до 17.30 субботу на выше указанных участках будет запрещена парковка транспортных средств.



Фото: группа «Новогодний забег «Дедов Морозов» на Дворцовой»

