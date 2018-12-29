Видео: На Белышева загорелся легковой автомобиль

У иномарки полностью выгорел капот.

Минувшей ночью в Невском районе Санкт-Петербурга загорелся легковой автомобиль. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

Очевидцы рассказали, что горящий автомобиль заметили на улице Белышева возле дома 5/6. На место прибыла группа пожарных, которая ликвидировала возгорание. По словам свидетелей, спасателям удалось спасти половину машины. У иномарки полностью выгорел только капот. Информация о пострадавших не поступала.

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Видео: Piter.TV