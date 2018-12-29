Maybach влетел в грузовик на Северном проспекте в Петербурге

В результате ДТП легковушка получила серьезные повреждения передней части.

В субботу ночью, 5 января, в Калининском районе Санкт-Петербурга произошло ДТП с участием иномарки и грузовика. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по городу и области.

Как стало известно, авария произошла в районе двух часов ночи у дома 91 по Северному проспекту. На участке иномарка "Майбах" врезалась в грузовик. В результате ДТП легковушка получила серьезные повреждения передней части, у большегруза "Тонар" после столкновения сломан задний стоп сигнал. По данным правоохранительных органов никто не пострадал.

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Фото: vk.com/dorinspb