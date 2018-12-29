В Ленобласти 3-летний мальчик сбежал ночью от родителей на рынок

Ребенок преодолел путь в 60 метров от дома.

3 января в городе Кировске ночной охранник местного рынка обнаружил на территории маленького мальчика. Как рассказали в правоохранительных органах, ребенок сбежал от отца и сам дошел от двора дома до рынка.

Ребенка, который не мог в силу возраста объяснить, кто он и где живет его родители, доставили в отдел полиции. Примерно через час в полицию обратилась 32-летняя женщина. Она заявила, что ее сын гулял во дворе дома по Набережной улице со своим отцом. Рынок, где нашли ребенка, находится в 60 метрах.

Малыша передали родителям. Ему оказалось 2 года и 8 месяцев.

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