В новогодние праздники в Выборге родились 10 малышей

С первого по четвертое января 2019 года в Выборге родились 10 малышей.

В новогодние праздники в Выборге уже появилось на свет 10 малышей. Об этом сообщает газета "Выборг".

Первым младенцем, который родился в стенах Выборгского родильного дома в 2019 году, стала девочка. Малышка появилась на свет в 8:20 утра, 1 января, ее рост составил 46 см, а вес 2530.

Девочка и ее мать Дарья, жительница Выборга, здоровы и чувствуют себя хорошо.

За первые три дня 2019 года здесь родилось уже десять малышей: 1 января акушеры помогли появиться на свет трём новорождённым, 2 января пяти и 3-его – двум.

Источник: газета "Выборг"