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Видео: Молодой человек проехался на скейте по ЗСД среди потока машин 

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Многие водители недовольно сигналили ему, но его это не остановило.

В четверг, 29 августа, в Петербурге бесстрашный молодой человек  проехался на скейте по ЗСД. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий. 

Инцидент произошел на участке ЗСД со стороны Приморского шоссе. По словам корреспондента, молодой человек на скейте, без стеснения, приравнял себя к общему потоку автомобилистов.

Он ехал на скейте среди огромного количества машин, выезжая вперед

отметил корреспондент 

Очевидцы отмечают, что многие водители недовольно сигналили ему, но его это не остановило. Причина такого необычного поступка неизвестна. Отметим, что несмотря на плотный поток машин, молодой человек не пострадал.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы вышли на митинг против свалки в Шиесе.

Видео:Piter.Tv

 

 

Теги: новости спб, общество, парень на скейте на зсд, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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