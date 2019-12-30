Видео: Глава администрации Приморского района работает с обращениями граждан

Жители 8 из 33 многоквартирных домов, которыми занимается организация "Рассвет" в Приморске обратились к властям по поводу отопления в квартирах.

Глава администрации Приморского района работает с обращениями граждан. Он пригласил представителей теплоснабжающего предприятия и организации, которые обслуживают жилищный фонд, чтобы провести с ними рабочую встречу. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.

Участники рабочей встречи начали рассматривать причины. В процессе они выяснили, что 22 января на теплосетях произошла аварийная ситуацию. Управляющая компания "Рассвет" принимала заявки от местных жителей в течение 3 дней.

На территории Приморска работает специализированная укомплектованная бригада, диспетчеры принимают заявки. В нашем обслуживании находится 33 дома, обращения поступали из 8. Если потребуется будет направлена аварийная служба из Выборга. Она работает в круглосуточном режиме. В каждом доме размещены номера телефонов аварийной службы управляющей компании "Рассвет". - пояснил директор управляющей компании "Рассвет" Андрей Сныткин

В свою очередь глава администрации Приморского района Евгений Шестаков дал распоряжение завершить восстановительные процессы в самый короткий срок. Также участники рабочей встречи рассмотрели мероприятия, направленные на организацию слаженного теплоснабжения, повышения эффективности системы теплоснабжения и погодозависимого регулирования.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что в Выборге завершается формирование расписаний автобусов.