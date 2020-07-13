Видео: "Газель" завалилась набок в Калининском районе Петербурга

На перекрестке столкнулись два транспортных средства.

Утром 13-го июля в Калининском районе Петербурга заметили "перевертыша". Видео с места происшествия прислал мобильный корреспондент Piter.TV.

На перекрестке Маршала Блюхера и Полюстровского проспекта "Газель" завалилась набок. Судя по кадрам, причиной тому могло стать ДТП. На проезжей части также находится микроавтобус с поврежденным бампером.

Информация о пострадавших уточняется.

Авария создала сложности для проезда троллейбусов.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Отрадном произошло смертельное ДТП.

Видео: Piter.TV

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK