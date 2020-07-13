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Видео: "Газель" завалилась набок в Калининском районе Петербурга

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На перекрестке столкнулись два транспортных средства.

Утром 13-го июля в Калининском районе Петербурга заметили "перевертыша". Видео с места происшествия прислал мобильный корреспондент Piter.TV. 

На перекрестке Маршала Блюхера и Полюстровского проспекта "Газель" завалилась набок. Судя по кадрам, причиной тому могло стать ДТП. На проезжей части также находится микроавтобус с поврежденным бампером.

Информация о пострадавших уточняется. 

Авария создала сложности для проезда троллейбусов. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Отрадном произошло смертельное ДТП. 

Видео: Piter.TV

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK 

Теги: газель, дтп, перевертыш
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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