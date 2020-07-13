Видео: "Газель" завалилась набок в Калининском районе Петербурга

Утром 13-го июля в Калининском районе Петербурга заметили "перевертыша". Видео с места происшествия прислал мобильный корреспондент Piter.TV.
На перекрестке Маршала Блюхера и Полюстровского проспекта "Газель" завалилась набок. Судя по кадрам, причиной тому могло стать ДТП. На проезжей части также находится микроавтобус с поврежденным бампером.
Информация о пострадавших уточняется.
Авария создала сложности для проезда троллейбусов.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Отрадном произошло смертельное ДТП.
Видео: Piter.TV
Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK
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