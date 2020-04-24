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Видео: ДТП с "Газелью" на Маршала Захарова перегородило дорогу

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О пострадавших не сообщается.

Вечером к Красносельском районе Петербурга столкнулись "Газель" и легковой автомобиль. Видео с момента ДТП поступило в распоряжение Piter.TV.

Как видно на кадрах, "Газель" поворачивала налево, когда в нее на перекрестке врезался "Фольксваген". Инцидент произошел на перекрестке Маршала Захарова и Маршала Жукова. Оба транспортных средства двигались на невысокой скорости. О пострадавших не сообщается.

Авария создала помехи для движения остального транспорта.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что похитителя девушки на Тельмана выдворят из России. 

Видео: Piter.TV 

Теги: газель, дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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