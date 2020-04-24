Видео: ДТП с "Газелью" на Маршала Захарова перегородило дорогу

О пострадавших не сообщается.

Вечером к Красносельском районе Петербурга столкнулись "Газель" и легковой автомобиль. Видео с момента ДТП поступило в распоряжение Piter.TV.

Как видно на кадрах, "Газель" поворачивала налево, когда в нее на перекрестке врезался "Фольксваген". Инцидент произошел на перекрестке Маршала Захарова и Маршала Жукова. Оба транспортных средства двигались на невысокой скорости. О пострадавших не сообщается.

Авария создала помехи для движения остального транспорта.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что похитителя девушки на Тельмана выдворят из России.

Видео: Piter.TV