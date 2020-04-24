Похитителя девушки на Тельмана выдворят из России

Он находился на территории РФ незаконно.

Правоохранители задержали злоумышленника, который похитил девушку на улице Тельмана. Оказалось, что он нарушает миграционное законодательство. Подробности сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Сообщение о похищении поступило в полицию 22 апреля. На улице Тельмана неизвестные в масках насильно посадили девушку в машину и увезли ее в неизвестном направлении. Стало известно, что мужчина под предлогом исполнения национального обычая – похищения невесты, забрал девушку от родственников. Правоохранители нашли ее в Тихвине и доставили в Петербург.

Виновнику инцидента 28 лет, он является гражданином одной из стран ближнего зарубежья. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ "Хулиганство".

Так как "жених" находится в России незаконно, по решению суда он будет выдворен за пределы страны. Этот период мужчина будет находиться в Центре временного содержания для иностранных граждан для дальнейшего выдворения.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что суд арестовал бывшего депутата Госдумы Волчека.

Видео: ГУ МВД по Петербургу и области