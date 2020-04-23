Появилось видео похищения девушки на улице Тельмана

Трое в медицинских масках силой посадили ее в иномарку и увезли в неизвестном направлении.

В среду, 22 апреля, в полицию Невского района Петербурга обратился мужчина и заявил о похищении своей сестры 1994 года рождения. В распоряжении Piter.TV появилось видео с моментом кражи девушки.

Инцидент произошел во дворе дома №44 по улице Тельмана. На записи видно, как к подъезду подъезжает черная иномарка. Из нее выбежали трое мужчин в черных медицинских масках, силой посадили потерпевшую в машину и увезли в неизвестном направлении.

Одного из нападавших удалось опознать. Им оказался гражданин Азербайджана 1991 года рождения.

По факту случившегося проводится проверка. Полиция разыскивает девушку и ее похитителей.

Ранее мы писали, что в Петербурге мужчина похитил экс-сожительницу, чтобы помириться.

Видео: Piter.TV