В Петербурге мужчина похитил экс-сожительницу, чтобы помириться

Пылкий любовник, применив физическую силу, посадил женщину в авто.

Вечером 26 марта в полицию Петербурга обратилась 27-летняя женщина, управляющая ИП "Батенев", и заявила о своем похищении. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Потерпевшая рассказала, что во дворе дома №81 на улице Маршала Казакова к ней подошел бывший сожитель и, применив физическую силу, посадил в салон автомобиля. Мужчина попытался отвезти женщину по месту своего проживания, чтобы помириться с ней. Оказав активное сопротивление, потерпевшая покинула салон авто. После чего мужчина скрылся с места происшествия.

Подозреваемый в совершении преступления был задержан. В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Похищение человека".

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Фото: Piter.TV