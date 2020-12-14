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Видео: ДТП на площади Восстания

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У места аварии дежурил постовой ДПС.

Вечером в понедельник, 14 декабря, на площади Восстания произошло ДТП, сообщили очевидцы в социальных сетях. 

Свидетели рассказали, что внедорожник проехал на "желтый" и не смог войти в поворот с Лиговского проспекта на круг, из-за чего вылетел в ограждение. У места аварии дежурил постовой ДПС, который прибыл первым. Редакция Piter.TV получила кадры момента ДТП. Пострадал ли кто-то, пока неясно.

Ранее мы писали, что неизвестный пытался проникнуть в "Пятерочку" на Авиаконструкторов рано утром.

Видео: Piter.TV

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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