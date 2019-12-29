Неизвестный пытался проникнуть в "Пятерочку" на Авиаконструкторов рано утром

Неудавшегося взломщика спугнули прохожие.

В субботу, 12 декабря, около шести часов утра неизвестный попытался выломать дверь в магазин "Пятерочка" на проспекте Авиаконструкторов, 32. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Попасть внутрь взломщику не удалось: его спугнули прохожие. Мужчина убежал, разбив на пороге пустую бутылку. Группа быстрого реагирования прибыла на место уже после того, как неизвестный сбежал. Разыскивают ли его, не уточняется. Также неясно, что именно хотел украсть петербуржец. На видео, которое попало в распоряжение Piter.TV, видно, как он агрессивно пытается выбить дверь плечом.

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Видео: Piter.TV