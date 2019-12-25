На перекрёстке Софийской и Грузового проезда столкнулись две иномарки

Движение затруднено.

Днем в понедельник, 14 декабря, на перекрёстке Софийской и Грузового проезда столкнулись "Фольксваген Тигуан" и "Ниссан Альмера", сообщили очевидцы в соцсетях.

На фото, которым поделились петербуржцы, видно, что у "Альмеры" оторван бампер. Также горожанин уточнил, что движение на перекрестке затруднено из-за аварии. В комментариях пользователи соцсети выразили негодование: судя по расположению машин, "Ниссан" выехал на встречную полосу. Пострадал ли кто-то, пока неизвестно. Также подтвержденной информации о случившемся от служб УГИБДД пока нет.

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Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте