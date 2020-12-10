Видео: ДТП на перекрестке улицы Маршала Жукова и Петергофского шоссе

Автомобиль столкнулся с трамваем.

Вечером в четверг, 10 декабря, на перекрёстке улицы Маршала Жукова и Петергофского шоссе, сообщили очевидцы в социальных сетях.

В распоряжение редакции Piter.TV попали кадры момента аварии. Видно, как водитель автомобиля резко входит в левый поворот в тот момент, когда трамвай выехал на перекресток. Водитель трамвая притормозил перед автомобилем, однако столкновения избежать не удалось. Пострадал ли кто-то, пока неясно. Движение трамваев перекрыто.

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Видео: Piter.TV