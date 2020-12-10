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Видео: ДТП на перекрестке улицы Маршала Жукова и Петергофского шоссе

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Автомобиль столкнулся с трамваем.

Вечером в четверг, 10 декабря, на  перекрёстке улицы Маршала Жукова и Петергофского шоссе, сообщили очевидцы в социальных сетях. 

В распоряжение редакции Piter.TV попали кадры момента аварии. Видно, как водитель автомобиля резко входит в левый поворот в тот момент, когда трамвай выехал на перекресток. Водитель трамвая притормозил перед автомобилем, однако столкновения избежать не удалось. Пострадал ли кто-то, пока неясно. Движение трамваев перекрыто. 

Ранее мы писали, что неизвестный выстрелил из пистолета в мужчину на проспекте Космонавтов.

Видео: Piter.TV

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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