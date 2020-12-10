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Неизвестный выстрелил из пистолета в мужчину на проспекте Космонавтов

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Пострадавший отказался от скорой.

Вечером в четверг, 10 декабря, на проспекте Космонавтов, 61к1 неизвестный вошел в мастерскую по ремонту обуви и выстрелил в мужчину, сообщил источник в правоохранительных органах. 

Сообщается, что неизвестный начал требовать у своего знакомого деньги, угрожал пистолетом, потом выстрелил ему в бок и в потолок. Пострадавший отказался от скорой помощи, однако в каком состоянии находится заявитель, не уточняется. Задержали ли стрелка, тоже не уточняется. Судя по кадрам, которые попали в редакцию Piter.TV, заявитель не пострадал.

Ранее мы писали, что в Ленобласти силовики задержали депутата во время кражи рельсов.

Видео: Piter.TV

Теги: огнестрельное ранение, перестрелка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия, Картина дня,

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