Неизвестный выстрелил из пистолета в мужчину на проспекте Космонавтов

Пострадавший отказался от скорой.

Вечером в четверг, 10 декабря, на проспекте Космонавтов, 61к1 неизвестный вошел в мастерскую по ремонту обуви и выстрелил в мужчину, сообщил источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что неизвестный начал требовать у своего знакомого деньги, угрожал пистолетом, потом выстрелил ему в бок и в потолок. Пострадавший отказался от скорой помощи, однако в каком состоянии находится заявитель, не уточняется. Задержали ли стрелка, тоже не уточняется. Судя по кадрам, которые попали в редакцию Piter.TV, заявитель не пострадал.

Ранее мы писали, что в Ленобласти силовики задержали депутата во время кражи рельсов.

Видео: Piter.TV