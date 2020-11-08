Видео: ДТП на Заневском проспекте с участием каршеринга

О случившемся сообщили в соцсетях.

Вечером в воскресенье, 8 ноября, на Заневском проспекте произошла авария с участием каршеринга. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Очередной каршеринг завершает день успешной охотой на мирных граждан подписал автор поста.

В комментариях петербуржцы негодуют: слишком много аварий и аварийных ситуаций создают водители каршеринга. В распоряжение редакции Piter.TV попала видеозапись момента ДТП.

Ранее мы писали, что с парапета на Адмиралтейской набережной в воду сорвалась девушка.

Видео: Piter.TV