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С парапета на Адмиралтейской набережной в воду сорвалась девушка

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Девушка поплыла по течению.

Около пяти вечера в воскресенье, 8 ноября, с парапета на Адмиралтейской набережной в Неву упала девушка. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. 

Девушка на вид около 20 лет проплыла по течению в сторону плавучего ресторана "Астра" около ста метров. Там ее вытащили и оказали первую помощь, затем передали врачам из скорой помощи. Сама горожанка рассказала, что упала с моста. Специалисты ведут поиски личных вещей пострадавшей.

Ранее мы писали, что с моста Александра Невского сорвался человек.

Видео: Piter.TV

Теги: упала в воду
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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