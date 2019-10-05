С парапета на Адмиралтейской набережной в воду сорвалась девушка

Девушка поплыла по течению.

Около пяти вечера в воскресенье, 8 ноября, с парапета на Адмиралтейской набережной в Неву упала девушка. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Девушка на вид около 20 лет проплыла по течению в сторону плавучего ресторана "Астра" около ста метров. Там ее вытащили и оказали первую помощь, затем передали врачам из скорой помощи. Сама горожанка рассказала, что упала с моста. Специалисты ведут поиски личных вещей пострадавшей.

Ранее мы писали, что с моста Александра Невского сорвался человек.

Видео: Piter.TV