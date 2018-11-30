Рано утром автокран взбодрился в Фонтанке

Транспортное средство проломило ограждение и окунулось в воду.

Утро 5 октября автомобильный кран решил начать с закаливания, как многие следящие за здоровьем петербуржцы. Для утренней ванны транспорт выбрал реку Фонтанку: напротив дома 44 автокран пробил ограждение набережной и ушел носом под воду.

Как рассказали в пресс-службе УГИБДД по Петербургу, водитель машины вышел поправить зеркало, забыв поставить транспорт на ручной тормоз. В результате почуявший свободу автокран сам начал движение.

Пострадавших не оказалось, а кран краном выручают, поэтому достали затонувшее средство из воды другим, уже спасательным, краном. По этому факту ведется проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Все необходимые службы уже прибыли на место.

Движение, как пишут очевидцы, затруднено.

Ранее из-за массового ДТП в Невском районе образовалась пробка.

Видео: Piter.tv

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