Видео: ДТП на КАД в районе поселка Янино

В четверг, 11 июля в районе поселка Янино произошло ДТП на внутренней стороне КАД недалеко от пересечения с Лесопарковой улицей. Об этом сообщил корреспондент Piter.TV.
У Kia Rio повреждена вся правая сторона. Вероятно, с ним столкнулся другой автомобиль, водитель которого покинул место аварии.
На месте работали сотрудники ГИБДД и скорой помощи, а также эвакуатор. Информации о пострадавших не поступало.
Ранее Piter.TV сообщал о том, что ночью на Прибрежной улице неизвестные подожгли Mitsubishi Outlander.
Видео: Piter.TV
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