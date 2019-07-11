Видео: ДТП на КАД в районе поселка Янино

У Kia Rio повреждена вся правая сторона.

В четверг, 11 июля в районе поселка Янино произошло ДТП на внутренней стороне КАД недалеко от пересечения с Лесопарковой улицей. Об этом сообщил корреспондент Piter.TV.

У Kia Rio повреждена вся правая сторона. Вероятно, с ним столкнулся другой автомобиль, водитель которого покинул место аварии.

На месте работали сотрудники ГИБДД и скорой помощи, а также эвакуатор. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что ночью на Прибрежной улице неизвестные подожгли Mitsubishi Outlander.

Видео: Piter.TV