Видео: ночью на Прибрежной улице неизвестные подожгли Mitsubishi Outlander

В соседнем автомобиле марки "Ford Focus" оплавился бампер и багажник.

В ночь на 11 июля во дворе дома №7 по Прибрежной улице сгорел автомобиль Mitsubishi Outlander. Как предполагают местные жители, это мог быть поджог. Об этом они сообщили в группе ДТП и ЧП.

По данным МЧС, в дежурную часть Невского района звонок поступил в 02:09. Для ликвидации пожара привлекли две единицы техники и десять человек личного состава. В 02:45 пожар был ликвидирован.



В автомобиле марки Mitsubishi сгорели сгораемые части и в автомобиле марки "Ford Focus" оплавился бампер и багажник.

Ранее ревнивец за поджог машины возлюбленной получил условный срок.

Фото и видео: ВК/ ДТП и ЧП