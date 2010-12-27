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Ревнивец за поджог машины возлюбленной получил условный срок
Сегодня, 13:10
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nadezhda_sib

Ревнивец за поджог машины возлюбленной получил условный срок

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Он признал свою вину.

Смольнинский районный суд Петербурга вынес приговор петербуржцу, который из-за ревности поджог автомобиль своей бывшей возлюбленной. Об этом 5 июля сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

В марте 2018 года во дворе дома на Конной улице мужчина разлил на автомобиль своей бывшей девушки горючую легковоспламеняющуюся жидкость, а затем поджог. На машине стоимостью 540 тысяч рублей полностью выгорело лакокрасочное покрытие. Также уничтожены фары, декоративная решетка радиатора, передний бампер, частично сгорел моторный отсек и блок предохранителей.

Нарушитель признал свою вину. Поступок он объяснил ревностью. 

Суд назначил мужчине 1 год и 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Приговор пока не вступил в законную силу. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что двух инспекторов ГИБДД задержали после жалобы "Рыжего Тарзана"

Фото: pixabay.com

Теги: поджог, ревность
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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