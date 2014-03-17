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Видео: сотрудники петербургского метрополитена ловили "Человека-паука"

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Мужчина вбежал в последний поезд.

Мужчина в костюме "Человека-паука" пытался сбежать от сотрудников метрополитена Петербурга. Причина, по которой они ловили "персонажа" неизвестна, однако пассажира ловили очень настойчиво. Автор видео предпочел открытую концовку: поймали в итоге мужчину или нет, осталось тайной. 

Судя на кадрам, они были сделаны в 00:34 на станции метро "Технологический институт". Мужчину тащили за руки и за ноги, он скользил по полу и пытался отбиться. В это время он громко и нецензурно выражался в адрес сотрудников метрополитена. Нарушитель спокойствия был без маски — как медицинской, так и костюмной. 

В итоге гражданин забежал в вагон. На тот момент двери еще не закрыли. Успели ли в него забежать сотрудники метро — осталось под вопросом. Скорее всего, это был последний состав, который отправлялся в сторону станции "Проспект Ветеранов". 

Ранее спасатели сняли с балкона "человека-паука" на Воскова. 

Видео: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: метро петербурга, человек паук
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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