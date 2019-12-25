Спасатели сняли с балкона "человека-паука" на Воскова и передали медикам: фото спасателей

Сотрудники МЧС прибыли на улицу Воскова, чтобы снять 27-летнего мужчину, который спускался с высоты вниз по зданию. Об этом сообщили "Невские новости" 13 марта.
По словам свидетелей случившегося, молодой человек самостоятельно спустился по фасаду здания с третьего на второй этаж. Затем его сняли сотрудники экстренных служб. Они передали смельчака в карету скорой помощи.
Сегодня в телеграм-канале "Мегаполис" появились фотографии произошедшего.
Ранее в Piter.tv сообщили, что полиция обнаружила в центре Петербурга вечеринку с подростками и алкоголем.
Фото: Мегаполис
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