Полиция обнаружила в центре Петербурга вечеринку с подростками и алкоголем

В ночном клубе находились подростки от 14 лет. Официально клуб был закрыт, но на самом деле работал.

Полиция и власти Петербурга пресекли вечеринку для подростков в клубе на набережной канала Грибоедова, 7. По данным издания "Невские Новости", На вечеринке было более 50 человек, что нарушает антикоронавирусное постановление правительства города..

По одной из версий, организаторы вечеринки планировали использовать ребят как массовку для массовой акции в центре Северной столицы вечером 14 февраля. Есть вероятность, что подросткам продавали алкоголь, но на данный момент эта информация точно не подтверждена. Кто-то мог купить его в магазине.

Ночной клуб числился как временно закрытый, однако на самом деле работал. Молодежь пускали не через главный вход, а через черный.

Полиция расследует произошедшее.

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