Охрана ночного клуба в Петербурге стала фигурантом уголовного дела

Драка у клуба на Дунайском закончилась уголовным делом и проверкой охраны.

Уголовное дело возбуждено после конфликта между охраной ночного клуба и мужчиной, которого не пропустили через фейсконтроль в Московском районе Петербурга.

Полиция возбудила уголовное дело по факту драки у ночного клуба, расположенного на Дунайском проспекте, дом 21. Инцидент произошёл после того, как охрана заведения отказала посетителю во входе. Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области 24 декабря, произошедшее квалифицировано как умышленное причинение лёгкого вреда здоровью. По предварительным данным, 39-летний мужчина пытался попасть в клуб в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники охраны не пропустили его, после чего между сторонами возник словесный конфликт.

Перепалка переросла в драку у входа в заведение. В результате мужчина получил телесные повреждения. Обстоятельства произошедшего и роль каждого участника конфликта устанавливаются. Проводятся процессуальные действия.

Фото: Piter.TV