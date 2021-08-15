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Видео: BMW отправил каршеринг в магазин нижнего белья на Невском

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В результате аварии никто не пострадал. 

Появилось видео аварии, которая произошла вечером 13-го августа. Каршеринговое авто влетело в фасад дома на Невском проспекте. Помимо него есть еще два участника аварии. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах. 

На кадрах видео можно наблюдать, как белый автомобиль BMW пересекает Невский проспект на красный свет. В это время по нему двигался серый каршеринг Nissan. После столкновения Nissan задел припаркованный Opel и врезался в дом. В результате аварии никто не пострадал. 

Ранее мы публиковали фото после аварии на Невском проспекте.

Видео: piter.tv

Теги: авария невский, врезался в дом, дтп
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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