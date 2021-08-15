Видео: BMW отправил каршеринг в магазин нижнего белья на Невском

В результате аварии никто не пострадал.

Появилось видео аварии, которая произошла вечером 13-го августа. Каршеринговое авто влетело в фасад дома на Невском проспекте. Помимо него есть еще два участника аварии. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

На кадрах видео можно наблюдать, как белый автомобиль BMW пересекает Невский проспект на красный свет. В это время по нему двигался серый каршеринг Nissan. После столкновения Nissan задел припаркованный Opel и врезался в дом. В результате аварии никто не пострадал.

Ранее мы публиковали фото после аварии на Невском проспекте.

Видео: piter.tv