Видео: Американский круизный лайнер попал в "циклон-бомбу"

В сети появилось видео с круизного лайнера снятое одним из 4000 тысяч пассажиров.

"Циклон - бомба" или "метеорологическая бомба" - это циклон с сильным порывистым ветром, который нарастает с неимоверно большой скоростью. В центре такого циклона очень низкое давление, что еще больше способствует нарастанию скорости штормового ветра. Такой циклон наблюдался у берегов США 5 января.

Капитан круизного лайнера, который возвращался с Багамских островов в Нью-Йорк, принял решение пройти через этот шторм. Сообщается, что на борту судна находилось 4000 пассажиров, не считая команды лайнера. Судно выдержало испытание циклоном, и новогодний круиз закончился благополучно. Сведений о пострадавших не поступало.

Но пассажирам пришлось несладко. В течение трех дней судно постоянно сильно качало. На всех палубах текли реки воды. Залиты были и каюты, и лифты и другие общественные места. Некоторым пассажирам пришлось спать в коридоре, так как их каюты полностью промокли.

Видео: YouTube/RedCurtainEnt