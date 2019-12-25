Выданное разрешение на строительство подразумевает реконструкцию двух зданий, где ранее располагались билетные кассы.

В понедельник, 6 июля, стало известно о том, что на первый этап реконструкции СКК "Петербургский" выдано разрешение. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на Госстройнадзор.

Отмечается, что разрешение на строительство подразумевает реконструкцию двух зданий. Ранее там располагались билетные кассы. Срок проведения работ— до февраля 2023 года. Согласно проектной документации, полностью здания демонтироваться не будут, произойдет замена части конструкций.

Напомним, что СКК обрушился при демонтаже аварийной крыши 31 января. Непродуманные работы уничтожили 80% здания и унесли жизнь одного из двоих рабочих: мужчина не успел забраться в строительную люльку, когда комплекс начал рушиться. Разбор завалов пообещали завершить к апрелю.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге во время строительных работ обнаружили надгробия XIX века.

Фото:Piter.TV