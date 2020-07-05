В Петербурге во время строительных работ обнаружили надгробия XIX века

Видео находки опубликовано в соцсетях.

Строители жилого комплекса "Облака на Лесной" в Петербурге сделали необычную находку. При строительстве была найдена старинная могильная плита. Видео с историческим надгробием появилось в группе жилого комплекса в соцсети "ВКонтакте" в конце июня.

На могильной плите написано, что вдова из купеческо-промышленной династии Дурдиных – Агафья Савишна – умерла в 1841 году.

Ранее на Piter.tv – Эксперты: Кайтсерфинг "выгоняет" нерп с насиженных мест обитания в Финском заливе. Сами кайтсерферы с таким тезисом не согласны.

Видео: ЖК Облака на Лесной / ВКонтакте