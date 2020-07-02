Кайтсерфинг "выгоняет" нерп с насиженных мест обитания в Финском заливе

Сами кайтсерферы с таким тезисом не согласны.

Эксперты забили тревогу – жизнь нерп в Финском заливе значительно усложнилась. Как сообщил "Петербургскому дневнику" руководитель Фонда балтийской нерпы Вячеслав Алексеев, из-за кайтсерферов нерпы стали уходить с насиженных мест.

Он отметил, что проблема в нахождении спортсменов на минимальном расстоянии от редких животных. Обессиленные животные на время проведения заплывов уходят из этих мест. Гендиректор Центра экспертиз ЭКОМ Александр Карпов добавил, что данная тенденция ухудшает выживаемость вида, это может привести к сокращению популяции животных.

Сами кайтсерферы о проблеме слышат впервые. Руководитель одной из городских школ по кайтсерфингу назвал данные "бредом" и посоветовал запретить пароходы, которые сбрасывают отходы в Финский залив. Кайтсерфер со стажем Ольга Скурихина призналась, что впервые узнала о такой проблеме и возможной причиной называет количество тренирующихся спортсменов.

Ранее мы сообщали, что Ладожское озеро выпустили еще одну повзрослевшую нерпу. Совсем малышкой эту ластоногую нашли весной в Невской Дубровке.

Фото: пресс-служба "Водоканала"