В Ладожское озеро выпустили еще одну повзрослевшую нерпу

Совсем малышкой эту ластоногую нашли весной в Невской Дубровке.

В четверг, 18 июня, в Ладожское озеро выпустили еще одну подопечную "Фонда друзей балтийской нерпы": во взрослую жизнь отправилась самка краснокнижной ладожской кольчатой нерпы. Об этом рассказали в пресс-службе петербургского "Водоканала". Чуть меньше месяца назад в озеро выпустили двух других нерпят.

Совсем крохой нерпу нашли весной в Невской Дубровке. Местные жители, нашедшие малышку, провели рядом с ней целую ночь в надежде на появление мамы-нерпы, но та так и не появилась. Мать и дочь, вероятно, разлучили льдины. Маленькая пациентка провела на реабилитации у специалистов порядка четырех месяцев, но не привыкла к людям и осталась дикой. Такое поведение поможет повзрослевшей нерпе адаптироваться в естественной среде. Во время выпуска в озеро нерпа не задержалась ни на минуту, а сразу уплыла от людей.

Всего специалисты Фонда спасли уже 78 ластоногих и выпустили на волю порядка 120 тюленят.

Ранее зоологи показывали фото повзрослевшей нерпы Ксюши.

Фото: пресс-служба "Водоканала"