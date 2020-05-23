В Петербурге после реабилитации выпустили двух ладожских нерпят

Нерпы очень долго прощались друг с другом и играли в воде.

В субботу, 23 мая, стало известно, что накануне сотрудники "Фонда друзей балтийской нерпы", выпустили двух ладожских нерпят, которые приплыли на льдине в марте месяце. Трогательной историей спасения и взросления малышей поделились в официальной группе фонда в социальной сети "Вконтакте".

Впервые нерпят, вместе с сопровождавшей их самкой заметили прямо в центре Санкт-Петербурга. Оказалось, что сохранить детенышей на небольшой тающей льдине посреди огромного города не представлялось возможным, поэтому малышей поймали и доставили в реабилитационный центр. Отмечается, что после этого самка еще несколько раз возвращалась на место, чтобы попытаться отыскать детенышей.

"Назвали мы нерпят "Братцами". Одного, более беспокойного, звали Дикий Братец, а другого, более уравновешенного и рассудительного - Умный Братец" Отметили волонтеры

Вероятность того, что нерпята действительно являются братьями небольшая, ведь считается, что кольчатая нерпа всегда рождает одного детеныша. Двойня бывает исключительно редко. Однако, сотрудников поразило то, что при попытках разлучить парочку, они устраивали "самый настоящий бунт": начинали визжать и обо все колотиться.

В порядке исключения "братцев" приходилось содержать в одном боксе или, в крайнем случае, в боксах по соседству, ведь они успокаивались лишь постоянно видя друг друга.

До момента выпуска они росли вместе, поэтому перед тем как разделиться очень долго прощались друг с другом и играли в воде.

"Жаль, но у нас нет возможности передать их героической маме, что ребятам удалось выжить и у них все должно сложиться хорошо" Отметили сотрудники центра

Ранее мы писали, что по Неве дрейфуют льдины с детенышами нерп.

Видео/Фото: https://vk.com/sealrescue