Зоологи показали фото повзрослевшей нерпы Ксюши

Трехдневную нерпочку спасли под Стрельной в феврале этого года.

Фонд друзей балтийской нерпы опубликовал фотографии, на которых показал еще одну повзрослевшую воспитанницу. Петербуржцы помнят Ксюшу совсем маленькой. В начале февраля трехдневная малышка отчаянно боролась за жизнь, сегодня она превратилась в роскошную нерпу.

Зоологи нашли маленькую Ксюшу под Стрельной. Самку трех дней от роду заметили люди из яхт-клуба "Балтиец". Она ползла по льду на берег, а потом пряталась в коробке от собак. Специалисты полагали, что нерпенок потерялась во время шторма. Малышка от голоду наелась тростника и вдобавок ободрала ласты о лед.

Подписчики группы Фонда друзей балтийской нерпы "ВКонтакте" не признали в поправившейся и похорошевшей самке маленькую и слабую Ксюшу с черными глазами. Теперь красавица пышет здоровьем и радует всех своим деловым видом.

Ранее мы писали, что в Петербурге после реабилитации выпустили двух ладожских нерпят.

Фото: ВКонтакте / Спасение тюленей 699-23-99