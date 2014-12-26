Выдача льготных кредитов аграриям возобновится к концу сентября

Николай Патрушев рассказал о работе по поддержке сотрудников сельскохозяйственной отрасли.

Выдача льготных кредитов российским аграриям возобновится к концу сентября 2023 года. В настоящее время властями определены источники дополнительного финансирования. Соответствующее заявление в ходе выступления на правительственном часе в осенней сессии пленарного заседания от 20 сентября в Государственной Думе сделал глава министерства по развитию сельского хозяйства Николай Патрушев.

В связи с увеличением ключевой ставки Центральным банком была приостановлена выдача льготных кредитов. Для продолжения реализации механизма была проделана необходимая работа. В том числе мы с Минфином определили источники допфинансирования. Выдача льготных кредитов должна возобновиться уже к концу сентября текущего года. Николай Патрушев, глава Минсельхоза

Чиновник из правительства отметил, что в текущем году, еще до момента приостановки, в стране была одобрена выдача почти 644 миллиардов рублей. По действующим кредитам лидерство сохраняет "Россельхозбанк".

В Минсельхозе сообщили об улучшении ситуации с обеспечением аграриев топливом.

Фото и видео: Вконтакте / Дума ТВ