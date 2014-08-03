Выдача ипотеки в России снизилась на 38%

По итогам восьми месяцев выдано 502 тысячи кредитов.

Выдача ипотеки в России в январе-августе 2025 года снизилась на 38%. Об этом сообщили в пресс-службе "Дом.РФ".

Отмечается, что всего российские банки выдали в нынешнем году 2,2 трлн рублей ипотеки. По итогам восьми месяцев выдано 502 тысячи кредитов. Кроме того, в августе банки предоставили 85 тысяч ипотечных кредитов. Это на 15% меньше, чем в августе 2024 года.

Ранее мы сообщали, что в России на субсидирование льготных ипотек выделили еще 100 млрд рублей.

Фото: pxhere.com