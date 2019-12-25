В России на субсидирование льготных ипотек выделили еще 100 млрд рублей

В кабмине России рассказали о сохранении ставок для граждан по некоторым категориям ипотек.

Российское федеральное правительство дополнительно выделило более ста миллиардов рублей на субсидирование льготных ипотечных программ. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы кабинета министров через социальные сети. Известно, что власти намерены поддержать граждан страны, которые стремятся улучшить собственные жилищные условия.

Подписано распоряжение о выделении 100,4 млрд рублей на субсидирование процентной ставки по программам "Семейная ипотека", "Дальневосточная и арктическая ипотека", а также "Льготная ипотека". Дополнительное финансирование поступит из резервного фонда. сообщение от пресс-службы правительства РФ

Из общей суммы порядка 53,4 миллиарда рублей будет направлено на субсидирование "Семейной ипотеки". Государственное финансирование даст возможность сохранить льготную ипотечную программу со ставкой в размере шести процентов для населения, у которого есть дети. Еще 37,4 миллиарда рублей пойдет на субсидирование процентной ставки по ранее выданным кредитам в рамках программы "Льготная ипотека", завершившейся 1 июля 2024 года. А 9,6 миллиарда рублей предусмотрены на "Дальневосточную и арктическую ипотеку" по льготной ставке в два процента.

