Вице-спикер петербургского ЗакСа вступился за Муринский парк

Вместе с коллегами он направит запрос к Беглову.

Сегодня, 13 ноября, вице-спикер петербургского парламента Анатолий Дроздов составил вместе с коллегами запрос к губернатору Александру Беглову. Депутаты просят Беглова не оставаться в стороне от судьбы Муринского парка.

По словам Дроздова, в парке есть спорный участок, где застройщик "Анна Нова" может построить очередные корпуса спорткомплекса. Документы на эту деятельность уже получены, но против застройки выступили горожане. Дроздов отметил, что за последний месяц он получил от петербуржцев около сотни обращений по этому поводу.

На вопрос оппозиции о том, почему Дроздов привержен позиции внесения спорной территории в перечень зеленых насаждений общего пользования, вице-спикер ответил, что в первую очередь должен решиться вопрос об инвентаризации участка. Этот пункт возможен лишь после разработки концепции развития территории парка. Тем самым Дроздов попросил губернатора ускорить разработку этой документации.

Петербуржцы давно борются за свой парк: летом под дождем они провели народный сход против его застройки.

Фото: Муринский парк | Ручей | Калининский район / ВКонтакте