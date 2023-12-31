Вице-спикер ГД Даванков отправился в Белгород для помощи пострадавшим

Депутаты отправились в пострадавший регион для оказания помощи гражданам.

Вице-спикер нижней палаты российского парламента Владислав Даванков сообщил о том, что лично отправился со своей командой в Белгород для оказания помощи пострадавшим в результате украинского ракетного обстрела. Соответствующее заявление депутат Государственной Думы сделал в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. Политик пояснил, что в регионе над решением проблем работают добровольцы и руководитель регионального отделения от партии "Новые люди" Александр Харыбин. Волонтеры помогают спасателям разгребать завалы и оказывают поддержку пострадавшему населению.

Друзья, есть логика намерений, а есть - обстоятельств. Поэтому отменили все наши новогодние планы и вместе с командой едем в Белгород. Владислав Даванков, вице-спикер ГД РФ

В Белгороде запустили сирену ракетной опасности.

Фото и видео: Telegram / ДАВАНКОВ // Вице-спикер ГД