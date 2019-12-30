ФСК "Лидер Северо-Запад" возглавил бывший глава петербургского "ЮИТ" Михаил Возиянов

Предыдущий гендиректор останется в компании в совете директоров.

Северо-Западный филиал девелоперской группы компаний ФСК возглавил Михаил Возиянов, бывший гендиректор петербургского отделения "ЮИТ". Об этом сообщила пресс-служба ГК.

Смещенный гендиректор компании Кирилл Крутиков останется в ФСК в качестве члена совета директоров. Возиянов в строительстве и девелопменте работает уже 20 лет и даже награжден почетным знаком "Строитель Санкт-Петербурга".. Экс-глава "ЮИТ" возьмет на себя развитие проектов ГК в севеор-западных регионах страны, а также управление генподрядной, эксплутационной и девелоперской компаниями.

ГК ФСК основалась 15 лет назад и доросла до негласного звания крупнейшей строительной компании страны. Ее филиалы есть в Москве, Петербурге и области, Калужской области.

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Фото: Piter.TV