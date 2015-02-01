Сбер: в 2024 году объём портфеля кредитования девелоперов Северо-Запада превысил 460 млрд рублей

Лидеры по объему финансирования застройщиков – Санкт-Петербург, Ленинградская, Калининградская и Вологодская области.

По итогам 2024 года объём финансирования застройщиков жилой недвижимости в Северо-Западном банке Сбербанка вырос на 30% по сравнению с прошлым годом, составив 86 млрд рублей. Общий объём кредитов девелоперам превысил 460 млрд рублей.

Сбер продолжает активно поддерживать жилищный рынок Северо-Западного федерального округа. В 2024 году за кредитом обратились более 100 новых девелоперов, предпочитая программы с гибкими условиями финансирования и индивидуальными решениями для разных типов проектов.

Среди регионов Северо-Западного федерального округа наибольшая доля рынка строительства жилья с использованием эскроу-счетов в Сбере приходится на Вологодскую область (88%), Архангельскую область (74%) и Республику Коми (65%). Лидеры по объему финансирования застройщиков – Санкт-Петербург, Ленинградская, Калининградская и Вологодская области.

Фото: Piter.tv