Джей Ди Вэнс прокомментировал последние обновления о якобы контактах Трампа с Джеффри Эпштейном.

В Вашингтоне после публикации в СМИ о связях президента-республиканца Дональда Трампа с уличенным в растлении несовершеннолетних Джеффри Эпштейном обвинили представителей Демократической партии страны в попытках организовать новую кампанию по дискредитации властей, наподобие якобы имевшего место российского вмешательства в американские президентские выборы 2016 года (Russiagate). Соответствующее заявление сделал вице-президент США Джей Ди Вэнс через социальные сети.

Демократам плевать на Эпштейна. Им даже плевать на его жертв. Именно поэтому они годами молчали. Единственное, что их интересует, - это состряпать очередной фейковый скандал наподобие Russiagate, чтобы очернить президента Трампа. Никто не поведется на эту чушь. Джей Ди Вэнс, вице-президент США

Напомним, что конгрессмены от Демократической партии опубликовали послание с рисунком, которое якобы было подписано Дональдом Трампом более 20 лет назад и было адресовано Джеффри Эпштейну. О наброске обнаженной женщины впервые сообщила газета The Wall Street Journal в июле текущего года. Американский президент-республиканец неоднократно подчеркивал публично что не имеет отношения к данному посланию. В том же месяце он предъявил иск о клевете к газете и ее владельцу Руперту Мердоку. Члены Палаты представителей Конгресса от Демократической партии от 9 сентября опубликовали старую фотографию, на которой финансист держит банковский чек, на котором якобы указано имя Дональда Трампа.

Фото: X (нежелательная организация на территории России) / JD Vance